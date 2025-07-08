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Дочь Киркорова получила блокировку в TikTok

Дочь Киркорова Алла-Виктория сообщила, что ей заблокировали комментарии TikTok
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория сообщила в Telegram-канале, что получила блокировку в TikTok.

По словам Киркоровой, ей заблокировали комментарии на один день.

«Все вроде бы хорошо, но почему-то бан не проходит. И я не знаю, когда он пройдет», — поделилась дочь артиста.

В комментариях пользовательница заявила, что Киркорова получила бан из-за того, что писала «гадости».

«Если бы я гадости писала, то мне бы бан не только на один день дали. Мне больше гадостей пишут», — ответила Алла-Виктория.

Киркоров воспитывает двоих детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

На данный момент Алла-Виктория вместе с братом Мартином учится в швейцарской международной частной школе Swiss International Scientific School в Дубае. В марте 2025-го певец рассказывал, что в школе случаются как приятные инциденты, так и неприятные. К примеру, упала успеваемость его 13-летней дочери Аллы-Виктории.

Ранее Киркоров раскрыл, при каком условии станет отцом в третий раз.

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