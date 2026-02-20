Размер шрифта
Киркорова шокировали цены в московском ресторане: «Че так дорого?»

Певец Филипп Киркоров удивлен ценами в столичном ресторане на фоне взятия аскезы

Певец Филипп Киркоров, известный своими роскошными нарядами стоимостью в миллионы рублей, удивился высоким ценам в московском ресторане. Об этом сообщает «Абзац».

Посетители ресторана сняли на видео момент, как Киркоров внимательно изучает меню и заметно удивляется стоимости блюд. Как утверждает «Абзац», «чтецы по губам» выяснили, что в конце ролика артист обращается к официанту с фразой: «Че так дорого?»

В январе Андрей Малахов рассказал, что Киркоров взял аскезу на полгода на роскошь, а именно коллекционирование арт-объектов. Малахов объяснил, что пока певец хочет обдумать происходящее в его жизни.

Позднее близкие артиста признались, что не собираются оставлять его без праздничных сюрпризов на фоне взятия аскезы. Знакомые Киркорова отметили, что покупка арт-объектов — его страсть, без которой певцу тяжело жить.

28 февраля газета «Коммерсантъ» выяснила, что оптовая стоимость яиц категории С1 в Москве к середине февраля 2026 года увеличилась более чем на 80%. В результате к середине февраля цены на яйца в Москве стали достигать 110 рублей за десяток.

Ранее сообщалось, что водитель Долиной заблокировал тротуар у Театра на Таганке ради артистки.
 
