Пригожин рассказал об известных советских плагиаторах западной музыки

Заимствования мотивов западных музыкантов – это не редкость для российских артистов. Уже на советской эстраде было много случаев, когда звезды перепевали треки своих иностранных коллег, рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин Общественной Службе Новостей.

«Давайте вспомним всемирно известный хит от Haddaway «What is Love» и песню Лады Дэнс «Танцы у моря» — там просто один мотив, если поочередно включать одну и вторую песню, то не сразу поймешь, где оригинал, — привел пример эксперт. — Кто-то считает, что даже Тальков грешил подобным — в песне «Я вернусь» есть отсылки к чужому творчеству, не помню, какого характера там заимствование, но тоже вроде мотив идентичен».

По его словам, «легкие формы плагиата» можно проследить в творчестве многих советских исполнителей, а сегодня уже и западные певцы часто воруют песни российских артистов. Это никого не удивляет – звезды просто судятся друг с другом, отметил продюсер.

По его мнению, ситуация, когда известные на весь мир хиты становятся источником вдохновения для других творческих деятелей, в целом нормальная, так как знакомое звучание с коммерческой точки зрения выгодно. Многие исполнители хотят заработать на такой ностальгии, что подталкивает их чаще использовать любимые публикой мотивы, считает Пригожин.

«Вспомните хит всех времен и народов «Пусть всегда будет солнце» Аркадия Островского. Оказывается, эта песня — самый настоящий плагиат композиции одной шведской фолк-группы. Великие тоже иногда грешили этим», — заключил продюсер.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов обратил внимание на случай с песней «Be Alive», который широко обсуждался публикой. Он подчеркнул, что зарубежные исполнители часто берут из российских песен отдельные отрывки, незнакомые иностранной публике, и адаптируют их для своих композиций, однако большинство из них все-таки старается официально приобретать права на исполнение песен других звезд.

В ответ лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что знает о ситуации с песней Бейонсе, однако не планирует с ней судиться.

Ранее российского певца заподозрили в плагиате саундтрека популярной французской игры.