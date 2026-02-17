Размер шрифта
«Вы несчастные люди»: Волочкова поругалась с журналистами из-за своей болезни

Волочкова раскритиковала журналистов за сообщения о смертельной болезни
Алексей Майшев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова возмутилась публикациями СМИ о том, что улетела в Германию для лечения якобы смертельно опасного заболевания. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала эти сообщения наглой ложью, связав их с завистью по отношению к своей персоне.

«Стоило мне уехать не на Мальдивы, а куда-то в другое место, стоило мне сфотографироваться на фоне немецкой клиники — все, сразу журналисты решили, что я лечусь от смертельно опасной болезни в Европе. Что в голове у этих людей? Почему они так нагло врут?», — задалась вопросом балерина.

По ее мнению, медиа пишут о ней, когда других тем нет, а также отражают точку зрения ее многочисленных завистников. Артистка подчеркнула, что подобные слухи распускаются теми, кто не может позволить себе такой же уровень жизни.

«Несчастные вы люди, что еще сказать тут», — заявила Волочкова, добавив, что судиться за распространение ложных данных ни с кем не планирует.

Напомним, сообщалось, что Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Артистка решилась на госпитализацию в Германии, потому что там «самые лучшие врачи». Теперь она временно передвигается на костылях.

Балерина также отмечала, что после госпитализации ей начали приписывать ей тяжелые заболевания, включая онкозаболевание ― артистка опровергла эти сообщения.

Ранее друг Волочковой раскрыл подробности ее операции.
 
