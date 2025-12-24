На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анна Asti спасла шоу «Голос»

Певица Анна Asti вернулась в кресло наставника «Голоса» после срыва съемок
Первый канал

Анна Асти (Анна Asti, настоящее имя Анна Дзюба) спасла съемки шоу «Голос» после срыва первого съемочного дня. Об этом сообщило издание «СтарХит».

Певица стала наставницей 14-го сезона шоу, который выйдет на Первом канале в январе 2026 года. Однако 23 декабря исполнительница хита «Царица» не смогла явиться на площадку в павильоне «Мосфильма».

Как рассказали изданию источники, Асти сделала все, чтобы восстановиться и во второй запланированный съемочный день вернулась в кресло наставника. Очевидцы утверждают, что работа из-за состояния здоровья давалась ей непросто.

Срыв съемок по болезни члена жюри стал первым в истории проекта.

Предположительно, Дзюба заболела гонконгским гриппом. Она жаловалась на общую слабость организма, температуру около 39°, насморк и больное горло. Сейчас команда проекта решает, как поступить дальше.

Ранее Анна Asti открыла танцевальный караоке-бар в центре Москвы.

