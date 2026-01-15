Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

Пропавшая без вести блогерша найдена бездомной и раненой на улице в Камбодже

Китайскую блогершу Ву нашли в Камбодже больной и под наркотиками
China News Weekly

Пропавшая без вести китаянка из провинции Фуцзянь была госпитализирована в Камбодже после того, как ее нашли на улице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили китайские СМИ.

20-летняя женщина по фамилии Ву была популярной блогершей с 24 тысячами подписчиков на платформе Douyin. 3 января она была госпитализирована в больницу Сиануквиля в тяжелом состоянии. По словам директора больницы, медицинское обследование выявило инфекцию легких, плеврит, плевральный выпот, задержку мочи и низкий уровень белка. Анализ волос девушки показал положительные результаты на метамфетамин и кетамин.

Как уточнили в посольстве Китая в Камбодже, Ву заявила, что ее заманили в Камбоджу обещанием высокооплачиваемой работы, после чего она стала бездомной. Девушка рассказала, что приехала в страну в марте 2025 года, чтобы работать в сфере услуг, которую ей предложил партнер. После того как романтические отношения с местным жителем закончились, она заболела и была выселена арендодателем.

Источник, знакомый с делом, сообщил, что Ву выглядела растерянной во время допроса в полиции 5 января.

«Она помнила свой старый адрес, но не помнила, как ее выгнали из отеля», — уточнил он.

Во время допросов Ву упомянула, что провела взаперти несколько дней, но не смогла сообщить других подробностей и неоднократно избегала ответов на вопросы о характере своей работы в Камбодже. По словам матери Ву, девушка ушла из дома после окончания средней школы и почти не общалась с семьей.

Однако за день до исчезновения Ву связалась со своей семьей и попросила денег на лечение ноги. Родители перевели ей $315, после чего потеряли с ней связь и впоследствии сообщили о пропаже дочери в китайскую полицию. 6 января мать отправится в Камбоджу, чтобы забрать дочь домой.

Накануне россиянка отправилась в Таиланд на поиски сына, пропавшего с крупной суммой наличных.

Ранее пропавшую россиянку нашли в тайской больнице без документов и с пробелами в памяти.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27630223_rnd_2",
    "video_id": "record::fc475dd7-af6f-42b7-aced-89c5c7b98a00"
}
 
Теперь вы знаете
Чемодан, вокзал, субсидия. Сколько государство заплатит вам за переезд в другой регион
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+