Пропавшая без вести блогерша найдена бездомной и раненой на улице в Камбодже

Пропавшая без вести китаянка из провинции Фуцзянь была госпитализирована в Камбодже после того, как ее нашли на улице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили китайские СМИ.

20-летняя женщина по фамилии Ву была популярной блогершей с 24 тысячами подписчиков на платформе Douyin. 3 января она была госпитализирована в больницу Сиануквиля в тяжелом состоянии. По словам директора больницы, медицинское обследование выявило инфекцию легких, плеврит, плевральный выпот, задержку мочи и низкий уровень белка. Анализ волос девушки показал положительные результаты на метамфетамин и кетамин.

Как уточнили в посольстве Китая в Камбодже, Ву заявила, что ее заманили в Камбоджу обещанием высокооплачиваемой работы, после чего она стала бездомной. Девушка рассказала, что приехала в страну в марте 2025 года, чтобы работать в сфере услуг, которую ей предложил партнер. После того как романтические отношения с местным жителем закончились, она заболела и была выселена арендодателем.

Источник, знакомый с делом, сообщил, что Ву выглядела растерянной во время допроса в полиции 5 января.

«Она помнила свой старый адрес, но не помнила, как ее выгнали из отеля», — уточнил он.

Во время допросов Ву упомянула, что провела взаперти несколько дней, но не смогла сообщить других подробностей и неоднократно избегала ответов на вопросы о характере своей работы в Камбодже. По словам матери Ву, девушка ушла из дома после окончания средней школы и почти не общалась с семьей.

Однако за день до исчезновения Ву связалась со своей семьей и попросила денег на лечение ноги. Родители перевели ей $315, после чего потеряли с ней связь и впоследствии сообщили о пропаже дочери в китайскую полицию. 6 января мать отправится в Камбоджу, чтобы забрать дочь домой.

