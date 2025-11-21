Башаров удивился сообщениям о свадьбе: «Мозги свои имейте уже»

Актер и телеведущий Марат Башаров в беседе с Woman.ru резко отреагировал на вопрос о свадьбе с Асей Борисовой.

«Что? Какая свадьба? Не читайте коллег своих. Один идиот написал, а другие как сороки. Вам сколько лет? Не 2 годика, мозги свои имейте уже, глупости это», — заявил артист.

При этом в беседе с Super Башаров утверждал, что женат на Борисовой уже два года.

18 ноября актриса Ася Борисова заявила, что вышла замуж за Марата Башарова. Она отметила, что в ее семейной жизни с телеведущим нет скандалов. По словам актрисы, она и муж решают проблемы мирно.

До этого телеведущий состоял в отношениях с Екатериной Архаровой, с которой развелся спустя год после свадьбы. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе женщины обвиняли Башарова в избиении.

В декабре 2023 года актер сделал предложение своей новой возлюбленной — Борисовой. Он преподнес девушке кольцо в виде сплетенных сердец с россыпью драгоценных камней.

