Цыпкин о первом после УДО спектакле Ефремова: «Большой русский актер»

Сыгравший главную роль в спектакле «Без свидетелей» актер Михаил Ефремов после нескольких лет отсутствия на сцене сумел продемонстрировать хорошую игру. Ничего радикально в его работе не изменилось – он был и остается «большим русским актером», заявил НСН писатель, сценарист Александр Цыпкин.

«Прекрасный спектакль, хорошая игра. Наверняка этот спектакль будут сравнивать с фильмом Никиты Сергеевича «Без свидетелей». Это, безусловно, вызов и для Михаила Ефремова, и для Анны Михалковой», — отметил Цыпкин.

Он добавил, что спектакль точно получился не хуже кинокартины, отметив, что практика постановки известных работ не нова – в пример актер привел «Чайку» Антона Чехова, которую ставят и играют разные актеры.

Напомним, премьерный показ спектакля «Без свидетелей» состоялся 14 февраля в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Это первая постановка с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова после его освобождения из колонии. Режиссером спектакля выступил сам Михалков, сценической партнершей Ефремова стала народная артистка России Анна Михалкова. Отмечалось, что билеты на спектакль были выкуплены сразу же, как поступили в продажу. Премьерные показы спектакля пройдут также 25 и 26 марта.

Ранее Высоцкий рассказал об игре Ефремова в первом после УДО спектакле.