Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Культура

Высоцкий рассказал об игре Ефремова в первом после УДО спектакле

Режиссер Высоцкий: Ефремов играет ничуть не хуже, чем раньше
«Мастерская «12» Никиты Михалкова»

Актер Михаил Ефремов, сыгравший одну из главных ролей в спектакле «Без свидетелей», сумел доказать, что не растратил свои навыки во время вынужденной «театральной паузы». Об этом НСН заявил режиссер Никита Высоцкий, ставший одним из зрителей премьерного показа.

«Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше», — подчеркнул он.

Что касается самого спектакля, то, по мнению Высоцкого, его не стоит сравнивать с одноименным фильмом, так как это отдельная, зрелищная и хорошо сделанная история, а не авангардный спектакль.

«То, что это на том же материале, который делал Никита Сергеевич [Михалков], меня не смущает. Есть люди, которые ставят по несколько раз в жизни ««Вишневый сад»» - ну и ничего, если хорошо получается», — подчеркнул Высоцкий.

Напомним, премьерный показ спектакля «Без свидетелей» состоялся 14 февраля в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Это первая постановка с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова после его освобождения из колонии. Режиссером спектакля выступил Никита Михалков, сценической партнершей Ефремова стала народная артистка России Анна Михалкова. Отмечалось, что билеты на спектакль были выкуплены сразу же, как поступили в продажу. Премьерные показы спектакля пройдут также 25 и 26 марта.

Ранее сообщалось, что Ефремов находится под федеральной охраной накануне премьеры.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!