Высоцкий рассказал об игре Ефремова в первом после УДО спектакле

Актер Михаил Ефремов, сыгравший одну из главных ролей в спектакле «Без свидетелей», сумел доказать, что не растратил свои навыки во время вынужденной «театральной паузы». Об этом НСН заявил режиссер Никита Высоцкий, ставший одним из зрителей премьерного показа.

«Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше», — подчеркнул он.

Что касается самого спектакля, то, по мнению Высоцкого, его не стоит сравнивать с одноименным фильмом, так как это отдельная, зрелищная и хорошо сделанная история, а не авангардный спектакль.

«То, что это на том же материале, который делал Никита Сергеевич [Михалков], меня не смущает. Есть люди, которые ставят по несколько раз в жизни ««Вишневый сад»» - ну и ничего, если хорошо получается», — подчеркнул Высоцкий.

Напомним, премьерный показ спектакля «Без свидетелей» состоялся 14 февраля в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Это первая постановка с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова после его освобождения из колонии. Режиссером спектакля выступил Никита Михалков, сценической партнершей Ефремова стала народная артистка России Анна Михалкова. Отмечалось, что билеты на спектакль были выкуплены сразу же, как поступили в продажу. Премьерные показы спектакля пройдут также 25 и 26 марта.

Ранее сообщалось, что Ефремов находится под федеральной охраной накануне премьеры.