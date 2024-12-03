В США одобрили продажу Индии оборудования для вертолетов

Американский Госдепартамент одобрил продажу Индии оборудования для вертолетов на сумму свыше $1 млрд. Об этом, ссылаясь на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, сообщает ТАСС.

Внешнеполитическое ведомство США выразило одобрение возможной продаже Нью-Дели оборудования для многоцелевых вертолетов MH-60R и сопутствующего снаряжения примерно на $1,17 млрд. В документе говорится, что индийские власти ранее намеревались приобрести у Вашингтона системы связи, боеприпасы, различные запчасти и иное оборудование для вертолетов.

2 декабря Центр анализа мировой торговли назвал Су-57Э лучшим истребителем для военно-воздушных сил Индии.

В этот же день сообщалось, что в 2023 году доходы 100 крупнейших мировых компаний, занимающихся производством оружия и предоставлением связанных с этим услуг, составили $632 млрд, что на 4,2% больше, чем в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Швейцария упростит процедуры продажи оружия воюющим странам, за исключением Украины.