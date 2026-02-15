Размер шрифта
Джиган не поздравил Самойлову с Днем святого Валентина

Рэпер Джиган признался, что не поздравлял Самойлову с 14 февраля
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рэпер Джиган признался в беседе с kp.ru, что не поздравил бывшую жену, модель Оксану Самойлову, с Днем святого Валентина.

Джиган уточнил, что поддерживает общение с Самойловой. Он также отметил, что в их семье сложилась демократическая система отношений. Артист рассказал, что выступает в роли строгого отца, который старается контролировать поведение и рацион детей.

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября.

В январе Telegram-канал Mash сообщил, что суд отказался разводить Джигана и Самойлову. На заседание пришли только их представители. Суд приостановил бракоразводный процесс в связи с требованием артиста признать брачный договор недействительным.

18 января адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой. Сторона рэпера отметила, что Джиган подписывал договор в 2020 году — после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу.

Ранее Джиган рассказал об отсутствии популярности среди женщин на фоне развода.
 
