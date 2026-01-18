Джиган оспорит брачный договор с Самойловой

Адвокат Джигана Сергей Жорин заявил в беседе с изданием «СтарХит», что рэпер будет оспаривать брачный договор с моделью Оксаной Самойловой.

Жорин отметил, что Джиган подписывал договор в 2020 году – после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу. Адвокат уверен, что в тот период артист находится в уязвимом состоянии. По словам юриста, рэпер узнал условия контракта уже во время бракоразводного процесса.

По словам Жорина, совокупность обстоятельств, при которых был подписан договор, может свидетельствовать о нарушении баланса интересов.

«Действительность подписанных документов в период лечения и нахождения в уязвимом положении вызывает много вопросов. Считаем, что эти действия требуют внимательной правовой оценки и не могут рассматриваться как стандартная бракоразводная история», — заявил адвокат.

Жорин подчеркнул, что по договору все имущество, нажитое в браке, в том числе недвижимость и единственное жилье, должно перейти в собственность Самойловой.

Ранее Гордон отказалась вставать на чью-либо сторону в разводе Джигана и Самойловой.