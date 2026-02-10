Размер шрифта
Певица Анна Семенович потеряла голос из-за вируса
ann_semenovich/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович сообщила в Telegram-канале, что лишилась голоса из-за болезни.

Семенович подхватила вирус. Артистка уточнила, что, несмотря на проблемы с голосом, она нормально себя чувствует.

«У меня ничего не болит. Просто заложило нос и нет голоса. Голос, вернись. Я же болтушка», — заявила певица.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

В январе 2026-го Семенович предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Одна из поклонниц спросила, чем певица планирует заниматься после того, как перестанет выступать. Артистка призналась, что пока не собирается уходить со сцены. По словам поп-исполнительницы, она изучает психологию и хочет освоить нумерологию. Знаменитость предположила, что в дальнейшем будет давать консультации в этих сферах.

Ранее Семенович раскрыла отношения с сыном жениха.
 
