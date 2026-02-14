Режиссер «Слова пацана» намекнул на второй сезон

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» может получить продолжение. На возможный выход второго сезона намекнул в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) режиссер Жора Крыжовников.

На своей странице в соцсети он разместил изображение с цифрой «2», написанной красной краской. Публикацию режиссер сопроводил композицией группы «Кино» «Красно-желтые дни».

Кроме того, Крыжовников отметил на фото актеров, сыгравших в первом сезоне, в том числе Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Славу Копейкина, Льва Зулькарнаева, Елизавету Базыкину, Анастасию Красовскую и Сергея Бурунова.

Крыжовников стал известен массовому зрителю после выхода сериала первого сезона сериала «Слово пацана» в 2023 году. О работе над продолжением проекта не сообщалось, однако сценарист Андрей Золотарев раскрывал, что историй про героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» есть еще на два сезона.

В начале марта 2025 года Крыжовников опроверг информацию о том, что в Подольске Московской области начали снимать новые эпизоды «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он назвал появившуюся в СМИ информацию бредом.



Ранее аферисты позвали жителей Перми на съемки продолжения сериала «Слово пацана».