Крыжовников ответил на слухи о съемках продолжения сериала «Слово пацана»

В соцсетях появился видеоролик, который выдают за продолжение сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Утверждается, что съемки ведутся в Подольске Московской области. Однако режиссер Жора Крыжовников опроверг эти сообщения, заявив, что на данный момент ничего о втором сезоне сериала неизвестно.

«Это бред какой-то. Пока нет информации о том, что начали снимать продолжение», — сказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Также сообщение опровергла Елена Чигвинцева, представитель актера Славы Копейкина, снявшегося в сериале. Она подчеркнула, что вторую часть никто не снимает, и назвала авторов видеоролика «аферистами», которые пытаются нажиться на громком имени картины. Никакой информации о том, будет ли второй сезон, на данный момент нет, подчеркнула она.

До этого сценарист Андрей Золотарев заявил, что историй про героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» есть еще на два сезона. Он подчеркнул, что решение о продолжении сериала будет принимать режиссер.

Ранее аферисты позвали жителей Перми на съемки продолжения сериала «Слово пацана».