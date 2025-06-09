Михаил Ефремов снимется в сериале-антиутопии

Режиссер Кальварский заявил, что снимет Ефремова в своем сериале в 2026 году

Режиссер Сергей Кальварский рассказал в беседе с aif.ru, что актер Михаил Ефремов снимется в его сериале.

Кальварский признался, что не может раскрыть подробности его проекта. Он уточнил, что картина будет в жанре антиутопии. Ефремов сыграет главную роль. Съемки запланированы на 2026 год.

В июне Telegram-канал Mash сообщил, что Михаила Ефремова утвердили на первую роль после выхода из тюрьмы. Сообщалось, что процесс переговоров длился около недели, актер настаивал на крупной сумме гонорара, и в результате удалось остановиться на сумме 13 млн рублей.

Представительница Ефремова Татьяна Глаголева опровергла эту информацию.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. 9 апреля он освободился из Белгородской колонии.

11 апреля 2025-го Михаил Ефремов признался, что пока не строит никаких творческих планов.

Ранее Михаил Ефремов удивился, что Борисов сыграл Пушкина.