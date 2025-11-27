На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Риту Дакоту обвинили после перелома в попытках оставаться «немощной» для мужа

Певица Рита Дакота сломала палец
true
true
true
close
ritadakota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На певицу Риту Дакоту обрушилась критика после рассказов о поддержке мужа Федора Белогая из-за ее перелома. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дакота призналась, что сломала большой палец на ноге. Артистка поскользнулась в душе и получила травму. Ее палец опух в два раза и сильно посинел из-за перелома. Врачи не стали делать певице гипс. Они порекомендовали артистке не сгибать палец, не наступать на него, а также воздержаться от физической активности.

Дакота также рассказала о поддержке супруга. Исполнительница отметила, что муж стал для нее опорой как в переносном, так и в прямом смысле. Некоторые пользователи раскритиковали ее за частные публикации о своих проблемах.

«Издали складывается ощущение, что вы всегда должны быть немощны, что он вас спасал…» — заявил комментатор.

Певица возмутилась сообщению, что пытается создать себе проблем ради «спасения» мужем.

«Думаю: «Что-то муж меня недостаточно любит, надо палец ударить, а то мало мне бед в этом году». И такая пошла разливать по кафелю маску для волос в его ДР. Или как вы себе это представляете? Эзотерически «создала себе отмену концертов, неудачную операцию и перелом пальца ради дополнительной заботы мужика», который и без того меня на руках носит?» — отметила Дакота.

Ранее Товстик сделала пластику у врача, сделавшего дыру в щеке матери Бони.

