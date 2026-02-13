Алана Мамаева раскрыла, сколько набрала килограммов из-за болезни

Блогерша и экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что за последнюю неделю набрала 3 кг из-за серьезного заболевания. Ее слова передает VOICE.

«Я болею уже больше недели, не чувствую запахи и вкус, ем все подряд и набрала уже 3 кг. Чувствую себя ужасно, но не могу придерживаться правильного питания при болезни», — написала она.

К этому Мамаева прикрепила зимний снимок, на котором позирует в спортивном образе: черная куртка, толстовка, белые брюки и массивные ботинки. Она не уточняет, какой именно недуг стал причиной нарушения режима питания и изменения самочувствия.

В декабре 2024 года Мамаева впервые открыто рассказала о расстройстве пищевого поведения в интервью на YouTube-канале Саши Зверевой. Блогер также рассказывала, что в рабочие дни ей комфортнее, когда она слегка голодна, а в выходные она позволяет себе есть весь день.

Алана Мамаева стала известна после развода с футболистом Павлом Мамаевым в 2021 году. Их отношения закончились из-за измены спортсмена. Модель утверждала, что он не обеспечивает их общую дочь. Меньше чем через год после разрыва Павел женился на блогерше Надежде Санько.

