Некоторые книги Стивена Кинга продолжат выходить в России

Издательство АСТ продлило права на книги писателя Кинга, вышедшие до 2022 года

Некоторые книги американского писателя Стивена Кинга продолжат выходить в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издательство «АСТ».

«АСТ» продлило права на книги автора, вышедшие в России до 2022 года.

«Данное продление касается исключительно текущего портфеля (бэклиста), тогда как новые проекты автора по-прежнему недоступны для лицензирования в России», — рассказали в издательстве.

По словам гендиректора «АСТ» Татьяны Горской, высказавшейся на презентации итогов 2025 года книжного, сейчас издавать зарубежных авторов трудно: сократилось количество продлений и заключений новых договоров с иностранными писателями, а само взаимодействие с ними осложнено.

После начала спецоперации России на Украине заключать новые договоры с российскими издательствами прекратили такие авторы, как Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Нил Гейман.

При этом произведения Кинга продолжают входить в топы любимых книг россиян, а изъятие некоторых его книг подстегивает спрос на них.

