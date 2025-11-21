На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спрос на книги Стивена Кинга вырос вдвое после изъятия романа «Оно»

Россияне стали втрое чаще интересоваться писателем Кингом после изъятия «Оно»
Поисковые запросы по книгам американского писателя Стивена Кинга увеличились в три раза, а спрос на остальные произведения вырос вдвое за один день после изъятия из продажи произведения «Оно». Об этом «Газете.Ru» сообщил книжный сервис Строки.

Скачок интереса к произведениям произошел с 19 на 20 ноября. Самым популярным произведением Кинга стала социальная фантастика «Долгая прогулка». Книги «11/22/63» и «Нужные вещи» заняли вторую и третью строки рейтинга соответственно.

Замыкают топ-5 романы «Бегущий человек» и «Безнадега», а в первую десятку также вошли произведения «Зеленая миля», «Институт», «Четыре сезона», «Роза Марена» и «Бессонница».

Накануне роман «Оно» сняли с продажи в России в связи с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Сообщалось, что решение было принято из-за сцен, в которых автор описывает оргии и гомосексуальные отношения.

По данным канала Mash, в издательстве АСТ подтвердили, что тираж романа был отозван для того, чтобы разобраться с маркировкой. Там отметили, что через некоторое время американский хоррор сможет вернуться в продажу.

Ранее писательницу Горалик обвинили в пропаганде ЛГБТ.

