Спрос на книги Стивена Кинга вырос вдвое после изъятия романа «Оно»

Поисковые запросы по книгам американского писателя Стивена Кинга увеличились в три раза, а спрос на остальные произведения вырос вдвое за один день после изъятия из продажи произведения «Оно». Об этом «Газете.Ru» сообщил книжный сервис Строки.

Скачок интереса к произведениям произошел с 19 на 20 ноября. Самым популярным произведением Кинга стала социальная фантастика «Долгая прогулка». Книги «11/22/63» и «Нужные вещи» заняли вторую и третью строки рейтинга соответственно.

Замыкают топ-5 романы «Бегущий человек» и «Безнадега», а в первую десятку также вошли произведения «Зеленая миля», «Институт», «Четыре сезона», «Роза Марена» и «Бессонница».

Накануне роман «Оно» сняли с продажи в России в связи с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Сообщалось, что решение было принято из-за сцен, в которых автор описывает оргии и гомосексуальные отношения.

По данным канала Mash, в издательстве АСТ подтвердили, что тираж романа был отозван для того, чтобы разобраться с маркировкой. Там отметили, что через некоторое время американский хоррор сможет вернуться в продажу.

Ранее писательницу Горалик обвинили в пропаганде ЛГБТ.