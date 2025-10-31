Составлен топ-10 хорроров 2025 года, покоривших читателей в России

Триллер «Дом лжи» стал самым продаваемым в жанре хоррора по итогам 2025 года

Триллер Дэвида Эллиса «Дом лжи» о мести, жадности и поиске справедливости возглавил рейтинг десяти самых популярных хоррор‑книг 2025 года. Об этом стало известно «Газете.Ru» из исследования киноканала «Настоящее Страшное Телевидение».

На втором месте в рейтинге расположился роман Дарьи Бобылевой «Вьюрки», а на третьем — антология из 19 рассказов «Самая страшная книга 2025», в которую вошли тексты Максима Кабира, Елены Щетининой и Дмитрия Лазарева.

Затем следуют такие произведения, как «Тринадцать» Стива Кавана и «Марионетки» Татьяны Корсаковой.

Дебютный роман короля ужасов Стивена «Кэрри» оказался лишь на шестой строчке рейтинга, а следом за ним идет триллер о косметологе израильского автора Майка Омера.

Также в топ-10 вошли «Кладбище домашних животных» того же Кинга, классика «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта и сборник «Самая страшная книга. Заступа: Все оттенки падали».

«В 2025 году в список самых популярных книг в жанре хоррора вошли четыре российских произведения и шесть зарубежных. Также в десятке оказались два сборника рассказов», — подвели итоги аналитики канала.

Список основан на анализе продаж у ведущих игроков книжного рынка: издательств «Эксмо» и «АСТ‑Азбука», магазинов «Читай‑город» и «Московский дом книги», а также сервиса цифровых книг «Литрес».

Ранее аналитики выяснили, почему россияне бросились перечитывать Сапковского.