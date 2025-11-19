На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшая невеста Гуфа рассказала об обиде на рэпера

Бывшая невеста Гуфа Салахова призналась, что у нее есть обида на рэпера
true
true
true
close
69kitana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Разият Салахова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что практически прекратила общение с бывшим женихом, рэпером Гуфом (Алексей Долматов – настоящее имя).

«Иногда мы общаемся, но наше общение ни к чему хорошему никогда не приводило. Мы уже не можем нормально общаться», — поделилась девушка.

На данный момент рэпер и блогерша заблокировали друг друга в соцсетях. По словам Салаховой, у нее затаилась обида на Гуфа. Ее причиной послужило поведение артиста после их расставания.

«Конечно, у нас был шанс наладить отношения, но это уже невозможно между нами. Я не буду возвращаться к человеку, если там уже кто-то был. Претензий к девушке нет», — рассказала блогерша.

Салахова заявила, что не сможет простить и забыть поступок Долматова.

«Но! Наши два года были классными. Спасибо ему за все эмоции», — отметила экс-невеста певца.

22 ноября 2024-го Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве, однако до свадьбы дело не дошло. Весной 2025 года Салахова заявляла, что не планирует и «даже не хочет» выходить замуж в обозримом будущем.

28 августа 2025 года Салахова объявила об расставании с рэпером Гуфом. Причина разрыва неизвестна.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Гуфа выходит замуж в третий раз.

