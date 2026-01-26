Юлия Меньшова выступила против назначения Богомолова

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в Telegram-канале поддержала призыв выпускников Школы-студии МХАТ сменить ректора учреждения.

Меньшова раскритиковала назначение на эту должность режиссера Константина Богомолова. Артистка подчеркнула, что не только она, но и ее родители закончили это учреждение. Телеведущая призвала министра культуры Ольгу Любимову обратить внимание на призывы выпускников.

В обращении к Любимовой сказано, что выбор Богомолова в качестве кандидата на должность ректора Школы-студии категорически нарушает традиции преемственности, существующие в учреждении.

«Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенного основоположниками, и подробно сформулированных в «Этике» и других трудах Станиславского», — заявляется в обращении.

По словам выпускников МХАТа, ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии. Они попросили рассмотреть на должность кандидатуры, чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны с учреждением и не противоречат этическим принципам основателей школы художественного театра.

Ранее Цыганова назвала Богомолова худшей кандидатурой ректора Школы‑студии МХАТ.