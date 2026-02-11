Блогер Лебедев возмутился полувековому запрету на въезд в РФ для Сабурова

Блогер Лебедев назвал нонсенсом запрет въезда в РФ на 50 лет для комика Сабурова

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев считает нонсенсом 50-летний запрет на въезд в РФ для комика Нурлана Сабурова. Об этом Лебедев высказался в своем выпуске новостей в соцсети «ВКонтакте».

«Чтобы так вот запретили въезд на 50 лет — это вообще просто нонсенс. Такого не бывает никогда и ни с кем», — сказал блогер.

По его мнению, для комика это решение будет означать, что он никогда не вернется в Россию. Также, по мнению Лебедева, юморист не выступал против спецоперации, а напротив, помогал армии РФ.

30 января Сабурову запретили въезжать на территорию России в течение 50 лет. Решение объяснили интересами национальной безопасности, соблюдением законодательства и защитой традиционных духовно-нравственных ценностей. 6 февраля юморист прилетел в Москву из Дубая, однако его не выпустили из аэропорта Внуково. В результате он отправился в Алма-Ату.

Комментируя ситуацию, артист поблагодарил Россию за возможности для творческого развития. Также он заявил, что в данный момент его юристы решают с компетентными органами вопрос с запретом на въезд в страну.

Ранее Сабуров запланировал концерты в двух азиатских странах.