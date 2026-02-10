Надежда Бабкина раскрыла силу произведений Пушкина

Народная артистка России Надежда Бабкина в беседе с ТАСС назвала работы Александра Пушкина основой русской культуры и источником надежды.

По словам Бабкиной, сила произведений Пушкина в том, что за простыми и сказочными образами скрывается серьезный разговор о человеке, стране и истории России.

В 189-ю годовщину со дня кончины поэта театр Бабкиной «Русская песня» планирует поставить театр по работам Пушкина.

«Во время репетиции мы как будто бы прикоснулись к сказке: колдовство, магия тайны, за которой скрывается внутренняя глубина этих произведений», — поделилась певица.

19 марта депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады. Он отметил, что артистка — патриотический деятель. По мнению депутата, на данный момент в России нужны именно такие творцы.

2 декабря президент России Владимир Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе отмечается, что певица заслужила орден за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки в России.