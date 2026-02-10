Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Надежда Бабкина раскрыла силу произведений Пушкина

Певица Бабкина: работа Пушкина сказочной формой скрывают глубокий смысл
Кадр из М24

Народная артистка России Надежда Бабкина в беседе с ТАСС назвала работы Александра Пушкина основой русской культуры и источником надежды.

По словам Бабкиной, сила произведений Пушкина в том, что за простыми и сказочными образами скрывается серьезный разговор о человеке, стране и истории России.
В 189-ю годовщину со дня кончины поэта театр Бабкиной «Русская песня» планирует поставить театр по работам Пушкина.

«Во время репетиции мы как будто бы прикоснулись к сказке: колдовство, магия тайны, за которой скрывается внутренняя глубина этих произведений», — поделилась певица.

19 марта депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады. Он отметил, что артистка — патриотический деятель. По мнению депутата, на данный момент в России нужны именно такие творцы.

2 декабря президент России Владимир Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе отмечается, что певица заслужила орден за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки в России.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!