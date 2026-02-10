Пенкин об «Интервидении»: «не увидел там ярких звезд»

Певец Сергей Пенкин сообщил в беседе с News.ru, что не полностью посмотрел трансляцию международного конкурса «Интервидение».

«Это красивое шоу, но сказать больше ничего не могу. Я не увидел там ярких звезд», — отметил артист.

Конкурс «Интервидение'25» прошел 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин.

Победу в соревновании одержал вьетнамский певец Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с композицией на арабском языке Huwa Dha Anta («Это именно ты»).

В октябре музыкальный критик Сергей Соседов назвал Пелагею подходящей кандидатурой для представления России на «Интервидении-2026».

Ранее Пенкин назвал враньем слухи о романе с Долиной.