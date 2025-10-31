Соседов раскрыл имя достойного кандидата от России на «Интервидении-2026»

Музыкальный критик Сергей Соседов в комментарии «Газете.Ru» назвал Пелагею подходящей кандидатурой для представления России на «Интервидении-2026».

«На следующий конкурс Интервидения я послал бы Пелагею», — сообщил Соседов.

Иосиф Пригожин предложил отправить от России на «Интервидение-2026» Валерию. По его мнению, страну в таком важном конкурсе должны представлять только достойные артисты, которые никогда не портили себе репутацию никакими скандалами. Также продюсер призвал не отправлять на конкурс от России Полину Гагарину, Диму Билана и Shaman (Ярослав Дронов), заявив, что они «свое уже отпели».

«Теперь время тех, кому постоянно мешали представить Россию на мировой музыкальной арене. Надеюсь, что мы обойдемся без прецедентов, как это было при Билане, когда один и тот же артист второй год подряд представляет страну», — заявил продюсер.

В минувшем сентябре в Москве состоялся музыкальный конкурс «Интервидение». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию представил певец Shaman с композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления певец попросил не оценивать его выступление и объяснил свое решение «законами гостеприимства». В 2026 году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.

