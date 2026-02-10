Размер шрифта
Пенкин назвал враньем слухи о романе с Долиной

Певец Сергей Пенкин опроверг слухи о романе с Долиной
Кирилл Зыков/РИА Новости

Певец Сергей Пенкин в беседе с News.ru назвал враньем слухи о романе с народной артисткой России Ларисой Долиной.

«С Долиной мы хорошо знакомы, но ни о каких романах и речи не было», — заявил артист.

Пенкин также опроверг слухи о романтических отношениях диктором Светланой Моргуновой. Артист подчеркнул, что диктор была значительно старше его.

В 2025 году Долина оказалась в центре скандала. Артистка больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

4 февраля риелтор Алена Радыш в беседе с kp.ru оценила стоимость бывшей квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках на текущий период. По словам риелтора, на сегодняшний день стоимость жилья площадью 236 кв. м составляет 424 800 000 рублей.

Ранее Долину осудили за попытки измениться после скандала.
 
