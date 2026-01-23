Бронзит раскрыл, как ему удастся попасть на «Оскар»

Режиссер Бронзит рассказал, что у него есть американская виза

Российский мультипликатор Константин Бронзит раскрыл, как ему удастся попасть на церемонию вручения премии «Оскар». Его цитирует kp.ru.

По словам Бронзита, у него есть действительная американская виза.

«На церемонию вручения полечу, она пройдет 15 марта, у меня еще действует виза», — рассказал он.

Главной конкуренткой своей короткометражной картины «Три сестры» Бронзит считает французскую ленту «Бабочка».

«Это документальный мультфильм о марокканском пловце с еврейскими корнями, который пробивается на Олимпиаду», — рассказал он.

Бронзит отметил, что вопреки некоторым публикациям в СМИ отправлял «Трех сестер» на «Оскар» под своим именем, а не псевдонимом. Псевдоним он использовать на нескольких фестивалях до этого, чтобы проверить, сможет ли работа получить признание только за свои художественные качества, а не за имя режиссера.

Лента Константина Бронзита «Три сестры» не имеет отношения к произведению Антона Чехова. В ее основу легла черногорская легенда о трех сестрах, которые всю жизнь ждали одного моряка.

Ранее Константин Бронзит прокомментировал номинацию на «Оскар».