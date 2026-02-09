Размер шрифта
Критик призвал урезать гонорары артистам-должникам

Критик Соседов: большие гонорары создают у артистов иллюзию вседозволенности
Пресс-служба НТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил в разговоре с Общественной Службой Новостей, что артистам с долгами следует сократить доходы и урезать гонорары за выступления.

По мнению Соседова, большие гонорары создают у некоторых звезд иллюзию вседозволенности. Критик считает, что должники не могу зарабатывать за одно выступление около миллиона рублей.

«Несмотря на эти миллионные, а иной раз даже миллиардные состояния, они умудряются не платить коммуналку, налоги, которые куда меньше их одноразовых гонораров. Это позор, нигде в мире такого позора артисты себе не позволяют. <…> Только у нас звезды позволяют себе свинство зарабатывать на государстве и гражданах, но никак не поддерживать это государство рублем», — подчеркнул он.

Критик призвал представителей власти поднять вопрос таких гонораров и установить допустимый максимум в виде фиксированной суммы за одно выступление.

Соседов также добавил, что артистов, которые не платят налоги, нужно полностью лишить возможности выступать, пока они не выплатят долги.

До этого Сергей Соседов говорил, что среди российских певцов лучшими вокалистами являются Полина Гагарина и Дима Билан. По мнению критика, эти исполнители достойны получить «Грэмми».

Ранее Анастасия Волочкова ответила на призыв уйти со сцены.
 
