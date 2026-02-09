В РПЦ осудили шутки Сабурова о Христе

Оценка причин запрета въезда комика Нурлана Сабурова находится за рамками церковной компетенции. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По мнению Кипшидзе, озвученные Сабуровым шутки про Иисуса Христа мог допустить только тот, кто не имеет религиозного сознания и уважения к святыне других людей.

6 февраля сообщалось, что юмористу из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

9 февраля участник шоу «Что было дальше?» Алексей Щербаков отправился в Казахстан на фоне того, как туда же улетел его коллега по ЧБД Нурлан Сабуров.

Ранее Долину осудили за попытки измениться после скандала.