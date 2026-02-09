Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

В РПЦ осудили шутки Сабурова о Христе

Представитель РПЦ Кипшидзе заявил, что Сабуров не уважает святыни других людей
Алексей Майшев/РИА Новости

Оценка причин запрета въезда комика Нурлана Сабурова находится за рамками церковной компетенции. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По мнению Кипшидзе, озвученные Сабуровым шутки про Иисуса Христа мог допустить только тот, кто не имеет религиозного сознания и уважения к святыне других людей.

6 февраля сообщалось, что юмористу из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

9 февраля участник шоу «Что было дальше?» Алексей Щербаков отправился в Казахстан на фоне того, как туда же улетел его коллега по ЧБД Нурлан Сабуров.

Ранее Долину осудили за попытки измениться после скандала.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!