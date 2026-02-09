Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

«Люди уже не доверяют и не верят»: Долину осудили за попытки измениться после скандала

Продюсер Рудченко рассказал, что перемены в имидже и песнях не помогут Долиной
Максим Богодвид/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко заявил, что изменения в имидже и репертуаре не помогут Ларисе Долиной вернуть любовь аудитории. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что репутация исполнительницы испорчена безвозвратно.

По мнению Рудченко, команда Ларисы Долиной должна была предпринимать шаги по сохранению имиджа певицы гораздо раньше, а не когда люди окончательно перестали ей доверять. Продюсер подчеркнул, что вокалистке не помогут никакие перемены во внешности и эксперименты в творчестве.

«На сегодняшний день уже никакие репутационные и имиджевые инструменты не изменят ситуацию в отношении Ларисы Долиной. Реакция людей была на ее поведение и ее действия. Поэтому изменение репертуара, жанровые эксперименты, возможно, коллаборации с артистами или имиджевые изменения — это все, мне кажется, как в последнем припадке. У людей не было претензий к ее творчеству. Была большая претензия к ее отношению к людям, к их мнению и в целом как она себя позиционировала как артист. Она заняла позицию, что финансы дороже. В отношении репутации карьеру можно поставить, наверное, даже не на паузу, а все-таки на стоп. Здесь именно обнуление артиста происходит. Люди уже Долиной не доверяют и не верят», — заявил Павел Рудченко.

О скорых изменениях в Долиной рассказал ее директор Сергей Пудовкин. Он поделился, что скандал сильно повлиял на певицу и сказался не только на ее внешности, но и на творчестве. Какие именно перемены ждут аудиторию, представитель артистки не раскрыл, однако подчеркнул, что будет другой образ, формат и стиль.

Ранее Лариса Долина прописалась в старой «хрущевке» после потери квартиры.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!