«Люди уже не доверяют и не верят»: Долину осудили за попытки измениться после скандала

Продюсер Павел Рудченко заявил, что изменения в имидже и репертуаре не помогут Ларисе Долиной вернуть любовь аудитории. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что репутация исполнительницы испорчена безвозвратно.

По мнению Рудченко, команда Ларисы Долиной должна была предпринимать шаги по сохранению имиджа певицы гораздо раньше, а не когда люди окончательно перестали ей доверять. Продюсер подчеркнул, что вокалистке не помогут никакие перемены во внешности и эксперименты в творчестве.

«На сегодняшний день уже никакие репутационные и имиджевые инструменты не изменят ситуацию в отношении Ларисы Долиной. Реакция людей была на ее поведение и ее действия. Поэтому изменение репертуара, жанровые эксперименты, возможно, коллаборации с артистами или имиджевые изменения — это все, мне кажется, как в последнем припадке. У людей не было претензий к ее творчеству. Была большая претензия к ее отношению к людям, к их мнению и в целом как она себя позиционировала как артист. Она заняла позицию, что финансы дороже. В отношении репутации карьеру можно поставить, наверное, даже не на паузу, а все-таки на стоп. Здесь именно обнуление артиста происходит. Люди уже Долиной не доверяют и не верят», — заявил Павел Рудченко.

О скорых изменениях в Долиной рассказал ее директор Сергей Пудовкин. Он поделился, что скандал сильно повлиял на певицу и сказался не только на ее внешности, но и на творчестве. Какие именно перемены ждут аудиторию, представитель артистки не раскрыл, однако подчеркнул, что будет другой образ, формат и стиль.

