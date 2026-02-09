Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

«Не дожала»: Цыганова рассказала о разочаровании от интервью Гордон и Собчак

Певицы Цыганова: Гордон на интервью у Собчак не дожала свою позицию
Осторожно: Собчак/YouTube

Юрист Екатерина Гордон на интервью у Ксении Собчак поддалась на провокации ведущей и не сумела отстоять до конца свою позицию. Об этом певица Виктория Цыганова заявила Общественной Службе Новостей.

Артистка подчеркнула, что очень симпатизирует Гордон, однако считает беседу неудачной, так как она полностью последовала в ней за Собчак.

«На мой взгляд, Гордон пошла за тактикой Собчак, тему, о которой был разговор, можно было рассказать за 5 минут. Тем более Катя в этом вопросе была права. Люблю людей с ясной позицией», — заявила Цыганова.

Напомним, 2 февраля 2026 года на YouTube-канале Ксении Собчак появилось трехчасовое интервью с Екатериной Гордон. Беседа состоялась на фоне многолетнего публичного противостояния, которое обострилось из-за дела семьи Товстиков – в частности, юрист рассказала, шантажировала ли блогершу Елену Товстик.

Сама Гордон позднее заявила, что не стала «уничтожать» Собчак в интервью, так как осознанно предпочла иной путь. По ее словам, от Собчак в нее «летели только стрелы», а само интервью больше походило на допрос.

Ранее Гордон объяснила, почему не имеет статус адвоката.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!