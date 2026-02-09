«Не дожала»: Цыганова рассказала о разочаровании от интервью Гордон и Собчак

Певицы Цыганова: Гордон на интервью у Собчак не дожала свою позицию

Юрист Екатерина Гордон на интервью у Ксении Собчак поддалась на провокации ведущей и не сумела отстоять до конца свою позицию. Об этом певица Виктория Цыганова заявила Общественной Службе Новостей.

Артистка подчеркнула, что очень симпатизирует Гордон, однако считает беседу неудачной, так как она полностью последовала в ней за Собчак.

«На мой взгляд, Гордон пошла за тактикой Собчак, тему, о которой был разговор, можно было рассказать за 5 минут. Тем более Катя в этом вопросе была права. Люблю людей с ясной позицией», — заявила Цыганова.

Напомним, 2 февраля 2026 года на YouTube-канале Ксении Собчак появилось трехчасовое интервью с Екатериной Гордон. Беседа состоялась на фоне многолетнего публичного противостояния, которое обострилось из-за дела семьи Товстиков – в частности, юрист рассказала, шантажировала ли блогершу Елену Товстик.

Сама Гордон позднее заявила, что не стала «уничтожать» Собчак в интервью, так как осознанно предпочла иной путь. По ее словам, от Собчак в нее «летели только стрелы», а само интервью больше походило на допрос.

Ранее Гордон объяснила, почему не имеет статус адвоката.