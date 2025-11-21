На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Участники «Вируса!» рассказали о засилье фонограммы в российском шоу-бизнесе

Участники «Вируса!» признались, что в прошлом выступали с неподключенным синтезатором
true
true
true
close
Группа «Вирус!»

Участник группы «Вирус!» Юрий Ступник в интервью «Газете.Ru» рассказал, что в нулевые очень многие российские артисты выступали под фонограмму.

«Не стоит забывать, что нулевые были после не самых простых 90-х. Тогда все было гораздо проще: можно было выйти на сцену с картонным синтезатором и петь под фонограмму — и так работали практически все. Сейчас все совсем иначе. Какая фонограмма? Сегодня стараешься сделать шоу так, чтобы люди смотрели и буквально рты раскрывали от того, что происходит на сцене», — отметил музыкант.

Его коллега по группе Ольга Лаки, в свою очередь, призналась, что в свое время и «Вирус!» выступал с неподключенным синтезатором: «Не с картонным, конечно, но с неподключенным было, да».

Полное интервью с участниками «Вируса!» читайте здесь.

Ранее Ольга Лаки рассказала, что группа «Вирус!» записывала свои первые песни в шкафу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами