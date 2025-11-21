Участники «Вируса!» рассказали о засилье фонограммы в российском шоу-бизнесе

Участник группы «Вирус!» Юрий Ступник в интервью «Газете.Ru» рассказал, что в нулевые очень многие российские артисты выступали под фонограмму.

«Не стоит забывать, что нулевые были после не самых простых 90-х. Тогда все было гораздо проще: можно было выйти на сцену с картонным синтезатором и петь под фонограмму — и так работали практически все. Сейчас все совсем иначе. Какая фонограмма? Сегодня стараешься сделать шоу так, чтобы люди смотрели и буквально рты раскрывали от того, что происходит на сцене», — отметил музыкант.

Его коллега по группе Ольга Лаки, в свою очередь, призналась, что в свое время и «Вирус!» выступал с неподключенным синтезатором: «Не с картонным, конечно, но с неподключенным было, да».

