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У вокалиста 3 Doors Down нашли последнюю стадию рака

Музыкант Брэд Арнольд заявил, что болен раком почки
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Jeff Moore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вокалист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд рассказал, что у него нашли последнюю стадию рака. О болезни 46-летний музыкант сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Арнольда, он почувствовал себя плохо пару недель назад и обратился к врачу. У артиста нашли светлоклеточный рак почки, который дал метастазы в легкие.

«Это 4-я стадия, что не очень хорошо. Но знаете что? Мы молимся великому богу, и он может преодолеть все», — сказал он в видеоролике — обращении к фанатам.

Музыкант добавил, что искренне не боится болезни.

Из-за болезни Арнольда группа вынуждена отменить летний концертный тур.

Группа 3 Doors Down существует с в 1996 года, коллектив наиболее известен по песням «Kryptonite» и «Here without you».

Накануне стало известно, что актер сериала «Метод» Артур Кочканян пережил 25 курсов химиотерапии перед кончиной.

Ранее фронтмен Blink 182 рассказал о борьбе с раком.

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