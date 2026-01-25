Звезды сериала «Жаркое соперничество» пронесут огонь на Олимпиаде-2026

Актеры Хадсон Уильямс и Коннор Сторри пронесут олимпийский огонь в 2026 году. Об этом сообщили на официальном сайте Олимпийских игр.

Уильямс и Сторри примут участие в эстафете олимпийского огня. Церемония открытия Зимних Олимпийских игр пройдет в Италии 6 февраля.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кристин Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Хадсон Уильямс и Коннор Сторри известны по главным ролям в сериале «Жаркое соперничество».

«Жаркое соперничество» — это сериал, основанный на серии романов Рэйчел Рид «Game Changers». Проект рассказывает о двух выдающихся хоккеистах НХЛ, канадце Шейне Холландере и россиянине Илье Розанове. Молодые люди соперничают на льду, но тайно состоят в близких отношениях в реальной жизни.

Режиссер и сценарист сериала Джейкоб Тирни. В проекте также сыграли Франсуа Арно, Кристина Чанг, Дилан Уолш, Робби Грэм-Кунц, Каллан Поттер, Кристина Чанг, Дилан Уолш, Колтон Стюарт.

12 декабря 2025 года было объявлено о продлении сериала на второй сезон.

Ранее Тарасова высказалась о недопуске россиян на церемонию открытия Олимпиады.