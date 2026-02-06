Размер шрифта
Актриса Ольга Тумайкина объяснила, почему детям нужно читать сказки

Актриса Тумайкина: сказки обеспечат детям чувство благополучия
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Детям важно читать сказки, поскольку они обеспечивают им чувство благополучия и защищенности. Об этом на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» «Пятому каналу» заявила народная артистка России Ольга Тумайкина.

По ее словам, делать это важно вслух и с выражением. Актриса отметила, что подобная забота является частью воспитания.

«Если бы вы были мой ребенок, то я бы вам читала не просто вслух, а с выражением. Я бы вас при этом обнимала и беспокоилась о том, тепло ли вы одеты в этот зимний вечер. Это все часть воспитания, это все части того, чтобы вы чувствовали себя благополучно, чтобы дети чувствовали себя защищенными», — поделилась Тумайкина.

Артистка добавила, что такие произведения позволяют ребенку отодвинуть взрослую жизнь с ее реальностью, где мечтам и отдыху не всегда есть место. При этом родительская любовь и сказочность книжек могут стать броней для ребенка, отметила она.

В августе режиссер Сарик Андреасян в Telegram-канале объявил об окончании съемок экранизации «Сказки о царе Салтане». Картина выйдет 12 февраля 2026 года — практически ко Дню всех влюбленных.

В фильме сыграли Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк.

Ранее омбудсмен рассказала, что нужно делать, чтобы дети не матерились.
 
