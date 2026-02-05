Стало известно, как живущие на Кипре россияне относятся к Пугачевой

KP.RU: живущие на Кипре россияне заявили, что не пошли бы на концерт Пугачевой

У живущих на Кипре россиян разное отношение к певице Алле Пугачевой. При этом многие из них придерживаются мнения, что разрыв артистки с Россией связан с ее мужем, юмористом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил kp.ru.

«Зачем она потащилась за Галкиным? Он ее заставил от Родины отвернуться. Я тут корни не забываю — говорим по-русски, в Россию летаем каждый год, на Бессмертный полк вот на эту самую набережную выходим каждое 9 мая. А Пугачеву черт дернул», — заявила одна из жительниц острова.

Некоторые россияне также рассказали, что раньше иногда видели Пугачеву на Кипре, однако не подходили к ней. При этом одни из жителей сожалеют, что певица не устраивает выступления для русскоязычной публики на острове, а другие отмечают, что в любом случае уже не пошли бы на концерт артистки.

До этого жители Кипра связали нежелание Аллы Пугачевой выходить из дома с состоянием ее здоровья и образом жизни на острове. Одна из россиянок рассказала, что однажды видела артистку на набережной Лимасола. По ее словам, тогда певица выглядела усталой и зажатой, при этом она сутулилась и старалась спрятать лицо под кепкой.

Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине Алла Пугачева уехала вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. После супругов видели в Латвии и Франции. Однако основным местом проживания знаменитостей остается Израиль. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее стало известно, что Алле Пугачевой придется снизить гонорар за выступление в Дубае.