Стало известно, почему Алла Пугачева перестала выходить в свет

KP.RU: певица Пугачева может не появляться на публике из-за своего состояния
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Жители Кипра, где сейчас находится певица Алла Пугачева, связали нежелание артистки выходить из дома с ее состоянием здоровья и образом жизни на острове. Об этом сообщил kp.ru.

Одна из россиянок, проживающая на Кипре, заявила, что видела Пугачеву год назад.

«Держалась она бодро, шла сама. Если бы совсем плохо ей было — не сидела бы тут. Медицина на Кипре швах! Одна приличная частная клиника на весь город, но дико дорогая», — отметила она.

Еще одна жительница острова рассказала, что однажды видела певицу на набережной Лимасола. По ее словам, тогда Пугачева выглядела усталой и зажатой, при этом исполнительница сутулилась и старалась спрятать лицо под кепкой.

«Выражение лица, когда поняла, что мы ее узнали, было «да оставьте вы меня в покое»», — отметила россиянка.

Однако многие россияне, живущие на Кипре, придерживаются мнения, что Пугачева не выходит в свет из-за невозможности возвращения к прежней жизни и неизвестности, которая ждет ее в будущем.

Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине Алла Пугачева уехала вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. В настоящее время супруги активно путешествуют по миру. Знаменитостей видели в Латвии и Франции, однако их основным местом проживания остается Израиль. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее пластический хирург раскрыла секрет омолодившейся Пугачевой.
 
