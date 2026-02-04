Размер шрифта
Алле Пугачевой придется снизить гонорар за выступление в Дубае

«КП»: певица Пугачева может выступить в Дубае почти за 20 млн рублей
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева может выступить с концертом в Дубае в 2026 году. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, один из русскоязычных организаторов предложил Пугачевой выступить на закрытом мероприятии за €220 тысяч (более 19,9 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Однако, как заявляет kp.ru, артистка хочет гонорар больше, чем предлагается сейчас.

«У нас про выступления Аллы Пугачевой давно никто не спрашивает, даже не интересуется. Организовать можно было всё при имеющемся бюджете, но это никому не нужно», — заявил изданию крупнейший организатор мероприятий.

В декабре 2025 года Пугачева выпустила новую песню, написанную украинским сонграйтером Алексеем Малаховым.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. В настоящее время знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее в России реорганизовали бывший театр Пугачевой.
 
