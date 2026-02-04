Исполнитель хита «Ягода малинка» пострадал в Таиланде

Певец Хабиб попал в аварию на байке во время отдыха в Таиланде

Певец Хабиб Шарипов, более известный как Хабиб, сообщил в Telegram-канале, во время путешествия по Таиланду упал с мотоцикла.

Инцидент произошел на горном серпантине. В качестве доказательств Шарипов показал видео, на котором предстал сидящим на улице с разбитыми коленями и ссадинами.

В ролике у Хабиба интересуются: «Ты прямо кубарем покатился?», — на что артист отвечает: «Да!» В то же время, судя по видео, певцу удалось избежать серьезных травм.

«Берегите себя, друзья!» — сопроводил свой пост Шарипов.

31 января появилась информация о кончине россиянина в Таиланде. Молодой человек на мотоцикле попал в ДТП в провинции Пхангнга на юге Таиланда. 23-летний российский блогер ехал на байке вместе со своей спутницей Дарьей. Пара совершала поездку из Самуи на Пхукет. ДТП произошло, когда в заднее колесо их спортивного мотоцикла врезался автомобиль, за рулем которого была местная жительница.

В результате блогера получил черепно-мозговую травму, его спасти на удалось. Его спутницу госпитализировали в тяжелом состоянии.

