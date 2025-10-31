Украинская певица заявила о негативных последствиях русофобии для Украины

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что призывы к агрессии в отношении русскоязычного населения Украины толкают страну к внутреннему конфликту. Об этом сообщает издание «Страна».

«Мне кажется, такие как Мандзюк (блогер Елена Мандзюк, допустившая ряд резких высказываний против русского языка. — прим. ТАСС) ведут нашу страну к гражданской войне <…>. Каждый человек решил, что он вершитель судеб. Мне не нравится, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать», — заявила Приходько, обсуждая языковую ситуацию на Украине.

Реакция певицы последовала после резонансного заявления блогера Елены Мандзюк о том, что она не видит ничего предосудительного в том, что ее дети могут применить физическую силу к русскоязычному ребенку.

С 2014 года на Украине проводится политика, направленная на активное вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который существенно ограничил использование русского и языков других национальных меньшинств в стране. Местные органы власти ввели тотальные запреты на русскоязычные произведения искусства и требуют от школьников говорить исключительно на украинском языке во время перемен. Несмотря на это, русский язык по-прежнему широко используется гражданами в повседневном общении, что регулярно становится причиной споров и разногласий.

Ранее Лавров заявил, что Россия признает независимость Украины, но не согласится с русофобией.