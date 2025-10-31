На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинская певица заявила о негативных последствиях русофобии для Украины

Анастасия Приходько: нападки на русскоязычных ведут Украину к гражданской войне
close
Globallookpress.com

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что призывы к агрессии в отношении русскоязычного населения Украины толкают страну к внутреннему конфликту. Об этом сообщает издание «Страна».

«Мне кажется, такие как Мандзюк (блогер Елена Мандзюк, допустившая ряд резких высказываний против русского языка. — прим. ТАСС) ведут нашу страну к гражданской войне <…>. Каждый человек решил, что он вершитель судеб. Мне не нравится, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать», — заявила Приходько, обсуждая языковую ситуацию на Украине.

Реакция певицы последовала после резонансного заявления блогера Елены Мандзюк о том, что она не видит ничего предосудительного в том, что ее дети могут применить физическую силу к русскоязычному ребенку.

С 2014 года на Украине проводится политика, направленная на активное вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который существенно ограничил использование русского и языков других национальных меньшинств в стране. Местные органы власти ввели тотальные запреты на русскоязычные произведения искусства и требуют от школьников говорить исключительно на украинском языке во время перемен. Несмотря на это, русский язык по-прежнему широко используется гражданами в повседневном общении, что регулярно становится причиной споров и разногласий.

Ранее Лавров заявил, что Россия признает независимость Украины, но не согласится с русофобией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами