Певцов настаивает на цензуре ради качества ремейков

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов считает, что причина «плохих ремейков» в российском кинематографе кроется в отсутствии цензуры. Его слова передает ТАСС.

Певцов назвал современные ремейки пустыми, поскольку они не имеют ни смысла, ни запоминающейся музыки. По мнению парламентария, необходимо цензурировать картины на разных этапах создания фильма: от финансирования сценария до получения прокатного удостоверения.

«Законодательные меры как меры воздействия и заградительные меры от использования советских франшиз, они не сработают», — сказал он.

Нынешние меры воздействия, поделился Певцов, обойти достаточно легко — представить героев старых фильмов совершенно новыми, чуть изменив их внешность и характер.

15 декабря сообщалось, что ремейк советского кинохита «Невероятные приключения Шурика», по неофициальным данным, возглавил российский прокат. Переосмысление комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» с Тимуром Батрутдиновым и Мариной Кравец в главных ролях заработало 121 млн рублей и привлекло 259 тысяч зрителей.

