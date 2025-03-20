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Продюсеры нового «Форсажа» отказались сотрудничать с рэпером из России

Рэпер Vtornik получил предложение, а потом отказ от сотрудничества от продюсеров «Форсажа»
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Макс Никитин/VK

Продюсеры фильма «Форсаж X» предложили рэперу Vtornik поучаствовать в саундтреке картины, однако узнав, что он из России, отказались сотрудничать. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уроженец Ставропольского края сделал фонк-версию своего трека Money Rain, которая завирусилась в социальной сети TikTok. Дорожка собрала миллион прослушиваний со всего мира, липсинки и эдиты.

Продюсеры «Форсажа» прислали Vtornik сообщение с предложением вставить в фильм этот трек или другую работу автора, однако замолчали, узнав о его гражданстве. После они отозвали предложение, сославшись на современные трудности в контакте западных стран с Россией.

Накануне продюсер Виктор Дробыш объяснил успех на западе российских хитов «Сигма бой» и «Мой мармеладный». По словам продюсера, европейские и американские слушатели не любят «заморачиваться» над содержанием композиций. Он уверен, что этим слушателям важен бит, ритм и запоминающиеся строки.

Ранее солистка «Фабрики» Екатерина Москалева назвала реальную жизнь самым модным трендом.

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