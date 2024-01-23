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Филиппа Киркорова заметили на концерте Мадонны в США

В Нью-Йорке певец Филипп Киркоров сходил на концерт Мадонны

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народного артиста России Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте поп-исполнительницы Мадонны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певца застали возле площадки Madison Square Garden, где проходил концерт. Он нес несколько пакетов с памятной продукцией, купленной на шоу.

Известно, что Киркоров отправился в США после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты, включая Киркорова, извинились за участие в вечеринке.

Накануне суд в Москве взыскал с Киркорова задолженность по налогам и сборам на сумму почти в 8 миллионов рублей.

Ранее Марго Робби осталась без номинации на «Оскар» в 2024 году.

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