Гудков отказался петь «Я узкий» и шутить о России на корпоративах

Юморист Александр Гудков поднял гонорар на свои частные выступления до 2,5 млн рублей. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, за эту цену комик готов выступать на публике пять часов. Mash отмечает, что Гудков вернулся к корпоративам после «годового молчания».

Канал также утверждает, что юморист в новом райдере отказывается исполнять трек «Я узкий» — пародию на известную композицию певца Shaman. Кроме того, он не готов шутить о России на своих концертах.

В пищевом райдере Гудкова указаны: чай, кофе, «Ессентуки № 17», сухое вино, шампанское, сыр, фрукты и лосось с овощами на гриле. Также юморист просит заказчика предоставить ему автомобиль Mercedes S 222 с молчаливым водителем и визажиста — и общаться с ним «без фамильярности».

Летом 2024 года в нескольких российских кинотеатрах отменили показ шоу «Подземелья Чикен Карри». Александр Гудков заявлял, что основной причиной отмены стало его участие в проекте. Он рассказывал, что ряд Telegram-каналов называет его «запрещенным человеком в России». Ему также приписывают «экстремистские призывы».

Ранее сообщалось, что Канье Уэсту хотят запретить въезд в Россию после постов о Гитлере.