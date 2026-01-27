Генеральный директор музея Эрмитаж Михаил Пиотровский заявил, что Эрмитаж является величайшим музеем мира, а также важнейшим символом российской государственности и культуры. Его слова передал «Пятый канал».

Пиотровский назвал Эрмитаж обязательной точкой для всех гостей Санкт-Петербурга и России.

«Эрмитаж, во-первых, один из величайших музеев мира и всякий человек, приезжающий в Петербург и Россию, не может миновать Эрмитаж, а если минует, то попадают в другую некую категорию не очень образованных людей», — сказал он.

По мнению генерального директора музея, Зимний дворец наделен особой функцией и остается местом, где культура и история «говорят» с обществом.

Пиотровский также подчеркнул, что ценность коллекции Эрмитажа заключается в мировых шедеврах и их связи с историей страны, поскольку у всех работ был свой императорский заказчик или покупатель.

Накануне верховный правитель Малайзии султан Ибрагим оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа.

Экскурсию для малазийского монарха проводил также президент России Владимир Путин. Российский лидер показал гостю залы и апартаменты Зимнего дворца — бывшей официальной резиденции российских императоров. В ходе экскурсии Путин и султан Ибрагим осмотрели один из самых известных экспонатов — часы «Павлин» работы английского мастера Джеймса Кокса конца XVIII века, которые были собраны и приведены в действие русским механиком Иваном Кулибиным.

Ранее Путин и король Малайзии пообщались за рабочим завтраком в Зимнем дворце.