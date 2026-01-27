Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Культура

Михаил Пиотровский назвал Эрмитаж символом российской культуры

Пиотровский заявил, что Эрмитаж является символом российской государственности
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Генеральный директор музея Эрмитаж Михаил Пиотровский заявил, что Эрмитаж является величайшим музеем мира, а также важнейшим символом российской государственности и культуры. Его слова передал «Пятый канал».

Пиотровский назвал Эрмитаж обязательной точкой для всех гостей Санкт-Петербурга и России.

«Эрмитаж, во-первых, один из величайших музеев мира и всякий человек, приезжающий в Петербург и Россию, не может миновать Эрмитаж, а если минует, то попадают в другую некую категорию не очень образованных людей», — сказал он.

По мнению генерального директора музея, Зимний дворец наделен особой функцией и остается местом, где культура и история «говорят» с обществом.

Пиотровский также подчеркнул, что ценность коллекции Эрмитажа заключается в мировых шедеврах и их связи с историей страны, поскольку у всех работ был свой императорский заказчик или покупатель.

Накануне верховный правитель Малайзии султан Ибрагим оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа.

Экскурсию для малазийского монарха проводил также президент России Владимир Путин. Российский лидер показал гостю залы и апартаменты Зимнего дворца — бывшей официальной резиденции российских императоров. В ходе экскурсии Путин и султан Ибрагим осмотрели один из самых известных экспонатов — часы «Павлин» работы английского мастера Джеймса Кокса конца XVIII века, которые были собраны и приведены в действие русским механиком Иваном Кулибиным.

Ранее Путин и король Малайзии пообщались за рабочим завтраком в Зимнем дворце.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!