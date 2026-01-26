Путин и король Малайзии пообщались за рабочим завтраком в Зимнем дворце

Путин и король Малайзии беседовали за рабочим завтраком в Зимнем дворце

Президент России Владимир Путин и король Малайзии султан Ибрагим пообщались в формате рабочего завтрака в Зимнем дворце. Об этом пишет ТАСС.

«Трапеза была сервирована в Арапском зале, также известном как Большая столовая. Здесь при династии Романовых устраивались как семейные обеды в узком кругу, так и с приглашенными гостями», — говорится в материале.

Название столовой связано с тем, что у дверей зала тогда дежурили слуги-арапы, или эфиопы, отмечает агентство.

Малазийский монарх прилетел в Северную столицу с рабочим визитом 25 января. Его, согласно международному протоколу, встретил в аэропорту Пулково губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти опубликовал две фотографии. На одной из них виден самолет на взлетно-посадочной полосе, а на второй — Дрозденко пожимает руку спустившемуся по трапу султану.

В августе прошлого года верховный правитель стал первым монархом Малайзии, посетившим Россию с государственным визитом после установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

Ранее в ГД анонсировали рост турпотока с Малайзией и Бахрейном из-за безвиза.