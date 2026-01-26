Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Путин и король Малайзии пообщались за рабочим завтраком в Зимнем дворце

Путин и король Малайзии беседовали за рабочим завтраком в Зимнем дворце
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и король Малайзии султан Ибрагим пообщались в формате рабочего завтрака в Зимнем дворце. Об этом пишет ТАСС.

«Трапеза была сервирована в Арапском зале, также известном как Большая столовая. Здесь при династии Романовых устраивались как семейные обеды в узком кругу, так и с приглашенными гостями», — говорится в материале.

Название столовой связано с тем, что у дверей зала тогда дежурили слуги-арапы, или эфиопы, отмечает агентство.

Малазийский монарх прилетел в Северную столицу с рабочим визитом 25 января. Его, согласно международному протоколу, встретил в аэропорту Пулково губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти опубликовал две фотографии. На одной из них виден самолет на взлетно-посадочной полосе, а на второй — Дрозденко пожимает руку спустившемуся по трапу султану.

В августе прошлого года верховный правитель стал первым монархом Малайзии, посетившим Россию с государственным визитом после установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

Ранее в ГД анонсировали рост турпотока с Малайзией и Бахрейном из-за безвиза.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!