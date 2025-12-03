На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Mia Boyka накупила клюшек на миллион рублей

Певица Mia Boyka купила клюшки для гольфа за миллион рублей
Telegram-канал «MIA BOYKA»

Певица Mia Boyka (Мария Бойко — настоящее имя) похвасталась в Telegram-канале, что приобрела клюшек для гольфа общей суммой миллион рублей.

Певица купила инвентарь для гольфа розового цвета. По словам Бойко, подобные клюшки стоят 3 миллиона рублей. Артистке сделали скидку.

«Иду счастливая! Кучу всего к ним надавали. Снять распаковку?» — поделилась знаменитость.

В комментариях поклонники поздравили артистку с приобретением. Некоторые очень удивились цене клюшек. Другие посчитали, что Mia Boyka не стоит публично хвастаться дорогостоящим инвентарем во время СВО.

«Мия, сейчас время такое, а ты хвастаешься клюшками за лям. Не совсем правильно. Лучше бы мне подогнала четыре дрона, которые могли бы спасти чью-то жизнь. А так ты неплохая пивичка… Я б сам сыграл с тобой в гольф», — написал пользователь.

13 августа Mia Boyka внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвиняют в «сознательном нарушении Государственной границы Украины» и других нарушениях.

До этого певица оказалась в центре громкого скандала во время концерта в Надыме, когда публично унизила восьмилетнюю поклонницу-квадробершу Марьяну, одетую в кошачий костюм. Певица высмеяла увлечение девочки, после чего зал начал освистывать ребенка.

Ранее Сергея Жукова признали потерпевшим по делу о мошенничестве.

