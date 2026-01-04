Размер шрифта
Умерла актриса из «Слово пацана» и «СуперИвановы» Александра Скачкова

Актриса Александра Березовец-Скачкова скончалась в возрасте 52 лет
«Киностудия Маркес»

Актриса Александра Березовец-Скачкова, известная по эпизодическим ролям в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также в проектах «СуперИвановы» и «Соколова подозревает всех», скончалась в возрасте 52 лет. Сведения о ее смерти были опубликованы на портале «Кинотеатр.ру».

В карточке артистки указано, что она родилась 21 марта 1973 года в Мурманске, а умерла 3 января 2026 года. Точная причина смерти не раскрывается.

Березовец-Скачкова окончила Школу-студию МХАТ в 1995 году (курс Покровской). За карьеру актриса сыграла около 90 ролей в различных кино- и телепроектах, включая сериалы «Восьмой участок», «Арбатские тайны» и другие.

До этого на 70-м году жизни скончался Николай Свентицкий, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии и исполнительный директор Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова.

Ранее умер актер, известный по фильмам «Доктор Живаго» и «Адмиралъ».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27559333_rnd_3",
    "video_id": "record::b27b0b5b-af1d-4d79-91f1-ac704f5c334f"
}
 
