Умерла актриса из «Слово пацана» и «СуперИвановы» Александра Скачкова

Актриса Александра Березовец-Скачкова, известная по эпизодическим ролям в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также в проектах «СуперИвановы» и «Соколова подозревает всех», скончалась в возрасте 52 лет. Сведения о ее смерти были опубликованы на портале «Кинотеатр.ру».

В карточке артистки указано, что она родилась 21 марта 1973 года в Мурманске, а умерла 3 января 2026 года. Точная причина смерти не раскрывается.

Березовец-Скачкова окончила Школу-студию МХАТ в 1995 году (курс Покровской). За карьеру актриса сыграла около 90 ролей в различных кино- и телепроектах, включая сериалы «Восьмой участок», «Арбатские тайны» и другие.

До этого на 70-м году жизни скончался Николай Свентицкий, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии и исполнительный директор Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова.

